Ліверпуль ризикує залишитись без чемпіонського параду

Парад Ліверпуля після тріумфу у Лізі чемпіонів / Фото GiveMeSport

Довгоочікуване чемпіонство Ліверпуля в АПЛ може мати гіркий присмак для фанів мерсисайдців.

Якщо Ліверпулю вдасться завоювати титул АПЛ у нинішньому сезоні, а в цьому майже ніхто не сумнівається, то святкування тріумфу може виявитись досить скромним, повідомляє theathletic.

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Через загрозу коронавірусу в Англії можуть скасувати можливість відвідувати матчі АПЛ, а також чемпіонський парад потенційного переможця турніру.

Нагадаємо, після 29-ти турів чемпіонату Англії Ліверпуль лідирує, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок.

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