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Ліверпуль ризикує втратити Енфілд до кінця сезону

22:06 278 Читать на русском
Ліверпуль ризикує втратити Енфілд до кінця сезону
Юрген Клопп / Reuters

Ліверпуль зіткнувся із серйозною проблемою перед відновленням сезону в Англії.

Лідер АПЛ може проводити свої домашні матчі на нейтральному полі, повідомляє Times.

АПЛ офіційно оголосила дату поновлення сезону

Вболівальники не зможуть відвідувати стадіони, однак влада побоюється, що вони збиратимуться великими групами навколо арен під час ключових матчів. Ліверпуль – один з найбільш імовірних епіцентрів проблеми. Команда Юргена Клоппа має шанс оформити чемпіонство вже через два тури, і прихильники "червоних" цілком можуть знехтувати правилами безпеки, щоб відсвяткувати титул поряд з рідним Енфілдом.

Додамо, що Ліверпуль повинен відновити сезон мерсисайдським дербі, щоправда, воно відбудеться на полі Евертона.

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Теги
футбольні стадіони Енфілд Ліверпуль Ліверпуль Англія
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