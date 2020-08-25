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Ліверпуль резервним складом врятував нічию із Зальцбургом – провал основи та юний герой Клоппа

19:13 - Читать на русском
Ліверпуль резервним складом врятував нічию із Зальцбургом – провал основи та юний герой Клоппа
Раян Брюстер / соцмережі

Ліверпуль у товариському матчі розписав результативну нічию із Зальцбургом. Читайте звіт матчу на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Зальцбург – Ліверпуль – 2:2

Голи: Дака, 3, 13 – Брюстер, 72, 81

Ліверпуль вийшов на поле фактично основним складом (виключення – партнер Ван Дейка по центру захисту Вільямс), але вже у перші 13 хвилин пропустив два м'ячі від Даки. В першому таймі підопічні Клоппа так і не змогли відповісти голами.

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По перерві команди зробили масові зміни – так, у Ліверпуля вже на 64 хвилині вийшов повністю оновлений склад. І це дало результат: Брюстер на 72 хвилині скоротив відставання з передачі Мілнера, а трохи згодом зрівняв рахунок.

Нагадаємо, в попередньому товариському матчі Ліверпуль розгромив Штутгарт (3:0). Цікаво, що Брюстер забив і у ворота німецької команди.

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Товариські матчі Ліверпуль Ліверпуль Зальцбург Зальцбург Англія Товариські матчі Раян Раян Брюстер
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