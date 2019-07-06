Ліверпуль провів переговори з Пепе, – президент Лілля

Президент Лілля Жерар Лопес прокоментував інтерес до півзахисника Ніколя Пепе з боку Ліверпуля.

"Я знаю, що були переговори з гравцем, але не з клубом. У Ліверпулі є футболісти на цих позиціях, але я знаю, що вони можуть купити гравця, якщо хтось з них піде.

ПСЖ приготував шалену суму за Ніколя Пепе

У нас було дві пропозиції до Кубка африканських націй. Подивимося, що буде після турніру. Я мав намір з'ясувати, чи можемо ми щось зробити до Кубка, але агенти, з якими у нас хороші відносини, попросили у нас небагато часу, щоб розглянути інші варіанти.

Ринок є ринок. Я ніколи не говорив, що Пепе коштує 80 млн євро. В одному з інтерв'ю я сказав, що він коштує від 40 до 80 млн. Це був жарт", – розповів Лопес в коментарі RMC Sport.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ