Реал вважає, що оборону варто посилювати ще. На плани мадридців не вплинули підписання Трента Александера-Арнольда, Діна Хьойсена та Альваро Каррераса.

Зірка Ліверпуля може стати одноклубником українців – трансфер очікується найближчим часом

Як повідомляє Marca, "вершкові" досі хочуть оформити трансфер Ібрагіма Конате. Ліверпуль тричі пропонував французу продовжити свій контракт, який завершується влітку 2026 року, утім, щоразу захисник відмовлявся. Мерсисайдці вважають, що відхід Конате неминучий, і він повторить долю Трента, який приєднався до Реала на правах вільного агента.

Нагадаємо, що 26-річний француз виступає за Ліверпуль з 2021 року. Загалом Ібрагіма зіграв за мерсисайдців у 136 матчах, в яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.

