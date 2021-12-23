Ліверпуль і Лестер видали надзвичайно драматичний поєдинок у чвертьфіналі Кубка ліги 2021/22, визначивши переможця лише в серії пенальті. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги 2021/22, чвертьфінал

Ліверпуль – Лестер – 3:3 (пен. 5:4)

Голи: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Мінаміно, 90+5 – Варді, 9, 13, Меддісон, 33

Мерсисайдці пропустили тричі ще до перерви – дубль оформив Варді, а ще один гол забив Меддісон. Підопічні Клоппа відповіли лише влучним ударом Окслейд-Чемберлена. По перерві Жота з пасу Мінаміно скоротив відставання Ліверпуля до мінімуму, а на 90+5-й хвилині японець зрівняв рахунок і перевів гру в серію 11-метрових ударів.

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Героєм серії пенальті став резервний кіпер Ліверпуля – 23-річний Куївін Келлехер. Ірландець відбив 2 удари і приніс "червоним" путівку до півфіналу. У битві за фінал Ліверпуль протистоятиме Арсеналу.

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