"Поразка абсолютно заслужена, бо ми програли майже всі ключові єдиноборства. Ситуацій, у яких ми мали виграти боротьбу за м'яч, але не зробили цього, було надто багато.

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До того ж ми як мінімум двічі подарували м'яч. В одному випадку був гол, у другому – ще один, але не пам'ятаю, зарахували його чи ні. У випадку з третім голом була контратака, остання лінія розташувалася надто глибоко. З погляду оборони ми зіграли недостатньо добре. Коли пропускаєш три голи, потрібно багато забивати для перемоги й ми майже зуміли набрати очко. Гра від цього краще б не стала, але краще стало б наше становище в таблиці. Все заслужено.

Як на мене, Мак Аллістер не грав рукою, але як я можу розв'язувати такі питання? М'яч потрапив у груди, і не бачив, щоб потім він зачепив руку. Можливо, судді бачили інші кадри, не ті, що я. При цьому чув, що, можливо, ми мали бити пенальті в іншій ситуації. Взагалі кажучи, мене більше турбує наша гра, я хотів би, щоб ми зіграли краще. Це для мене головна проблема сьогодні. Потрібно було грати набагато агресивніше", – цитує наставника мерсисайдців офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Ліверпуль перебуває на першому місці в групі Ліги Європи після чотирьох турів, маючи у своєму активі дев'ять балів. В наступному раунді мерсисайдці зіграють проти ЛАСКа.

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