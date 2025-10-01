У рамках програми вівторка у 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів УЄФА 2025/26, основний етап, 2-й тур

Атлетіко – Айнтрахт – 5:1

Голи: Распадорі, 4, Ле Норман, 33, Грізманн, 45+1, Сімеоне, 70, Альварес, 82 (пен) – Буркгардт, 57

Буде-Глімт – Тоттенхем – 2:2

Голи: Хауге, 53, 56 – Ван Де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)

Нереалізований пенальті: Хог, 35 (Буде-Глімт)

Галатасарай – Ліверпуль – 1:0

Гол: Осімхен, 16 (пен)

Атлетіко у другому матчі поспіль відвантажив п'ять голів. Після знищення Реала в Дербі Мадріленьйо підопічні Дієго Сімеоне влаштували шоу з Айнтрахтом. Голи посипались вже із 4-ї хвилини, причому рахунок відкрив Распадорі – це його дебютний забитий м'яч у складі "матрацників". Без Хуліана Альвареса вечірка теж не обійшлася – в його активі гол + пас.

Взагалі, у цьому матчі господарі мали п'ятьох різних авторів голів. Із Атлетіко в ЛЧ такого не траплялось із 2014 року. До перерви вони мали 7 влучань у площину – це був найвищий показник "кольчонерос" у ЛЧ з 2015-го. Айнтрахту ж дозволили провести тільки один гол у відповідь. Фінальний свисток зафіксував 5:1 на Метрополітано.

У паралельній зустрічі Тоттенхем гостював за полярним колом, намагаючись забрати очки у Буде-Глімта. Команди зустрічались навесні, у півфіналі Ліги Європи – тоді в обох поєдинках тріумфували лондонці. Нині ж норвежці видали ударну годину: на 35-й хвилині вони заробили пенальті (Хог запустив м'яч у небо), а на 53-й та 56-й Хауге оформив дубль – 2:0!

Взагалі, Буде-Глімт виглядав значно краще, завдавши вдвічі більше ударів і переважаючи Тотнем у гостроті. Втім, в ендшпілі зустрічі сили стали покидати господарів. Це дозволило "шпорам" відскочити – хоча нічого б не сталося без гола Ван Де Вена вже через три хвилини після дублю Хауге. На 88-й же гості відскочили при пострілі Хелмерсона, адже той влучив у поперечину.

Ще за хвилину Тоттенхем відігрався внаслідок автогол, врятувавшись від ганебної поразки. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Буде-Глімт довів небезпеку для будь-якого суперника, але класу норвежцям ще бракує.

Ліверпуль же взагалі програв. Мерсисайдці приїхали у Стамбул на матч з Галатасараєм і пропустили вже на 16-й хвилині з пенальті. Після цього вболівальники побачили епічну зарубу. Турки надзвичайно старалися як на полі, ведучи купу єдиноборств, так і поза ним – фанати глушили футболістів тотальним свистом у хвилини володіння гостей.

Поєдинок виявився дуже веселим. Осімхен двічі перехоплював м'ячі й тікав віч-на-віч (обидва випади запоров), Екітіке намагався забити п'яткою після прострілу Фрімпонга (голкіпер парирував), Аліссон травмувався після чергового сейву, а Мамардашвілі дебютував за Ліверпуль у Лізі чемпіонів. Статистично підопічні Арне Слота переважали Галатасарай, однак дійсно гострих моментів команді бракувало.

Чемпіон Англії страшно нагадував себе ж у матчах з Бернлі, Пелас чи проти Арсенала, але знову міг відскочити в компенсований час. Арбітр призначив пенальті, але доля надурила Ліверпуль – після перегляду відеоповтору його скасували. У підсумку фінальний свисток зафіксував сенсаційний тріумф Галатасарая.

