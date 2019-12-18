Ліверпуль продерся у фінал клубного чемпіонату світу, вирвавши перемогу над Монтерреєм – Клопп вгадав з замінами

Ліверпуль здолав мексиканський Монтеррей (1:2) у півфіналі FIFA Club World Cup. У компенсований час перемогу "червоним" принесли Алексанер-Арнольд і Фірміно, які з'явилися з лави запасних.

FIFA Club World Cup, півфінал

Монтеррей – Ліверпуль – 1:2

Голи: Фунес Морі, 14 – Кейта, 12, Фірміно, 90+1

Ліверпуль полетів у Катар, щоб виграти клубний чемпіонат світу та узаконити свій статус найсильнішої команди на цей момент. Мерсисайдці розпочали боротьбу з півфіналу, де їхнім суперником став переможцем північноамериканської Ліги чемпіонів Монтеррей.

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Юрген Клопп виставив з перших хвилин далекий від оптимального склад. Через хворобу ван Дейка в центрі оборони з'явився Хендерсон, в опорній зоні вийшов Лаллана, а попереду компанію Салаху склали Оріджі та Шакірі.

Монтеррей спробував забити швидкий гол і за 20 секунд зробив це, але арбітр зафіксував офсайд. Європейці відповіли неточним ударом Шакірі. Ліверпуль у першому таймі створював моменти після сплесків геніальності Салаха. На 12 хвилині Мохамед побачив забігання Кейта й вирізав розкішний пас на хід. Гвінейцю залишалося просто переграти воротаря і він це зробив.

Мексиканці дуже швидко відігралися зі стандарту: подача на один край штрафного майданчика, переведення на інший, а оборона Ліверпуля виглядала розгубленою. Перший удар Аліссон потягнув, але Фунес Морі на добиванні з метра розстріляв ворота та відновив паритет. Монтеррей до перерви виглядав навіть гостріше.

Постійні закидання з глибини створювали проблеми експериментальному мерсисайдському захисту. Футболісти Монтеррея намагалися відразу бити по воротах – виходило непогано. Пабон спершу розрядив гармату повз ближню "дев'ятку", а потім потужно пробив під дальню стійку, змусивши Аліссона попрацювати. А ще партнери Пабона скористалися провалом опорної зони Ліверпуля та вивели його на оперативний простір, але гострий пас колумбійця перервав той же Аліссон.

Ліверпуль же загострював трюками Салаха. Мерсисайдці вкотре перевантажили правий фланг, Мохамед віддав феноменальний пас п'ятою на Мілнера, але спробу ветерана мексиканці заблокували. Наприкінці першого тайму Окслейд-Чемберлен приміряв роль Салаха і розрізав оборону Монтеррея вертикальним пасом на хід Кейта, однак цього разу грамотно на виході зіграв голкіпер.

У перерві Юрген Клопп зробив певні перестановки в атаці Ліверпуля, але це не надто допомогло – в позиційних атаках все одно було важко. Натомість Монтеррей відповідав дуже небезпечно. Пабон класно вистрілив зі штрафного – Аліссон на місці, капітан мексиканців ще раз приклався справа – Аліссон виграв у нього ще одну дуель.

Ліверпуль поступово додавав, більше тиснув, але з моментами було бідно. Можна пригадати лише класний рейд Кейта, який обіграв у центрі кількох опонентів, вийшов на удар і бахнув прямо у воротаря. Гол Оріджі з офсайду та слабкий удар Салаха не варті уваги. На іншому кінці поля регулярно вибухало: Гальярдо цілив з гострого кута, Пабон ще раз спробував переграти Аліссона, Фунес Морі вдарив з метрів 30. Всі ці епізоди не стали гольовими.

Юрген Клопп підсилив гру заміною Шакірі на Мане. Свій шанс Садьйо мав, але пробив по центру прямо в голкіпера. Також з лави запасних вийшли Александер-Арнольд і Фірміно. Саме вони й стали героями матчу. У компенсований час Трент елегантно прострілив низом у воротарський майданчик, а Боббі звідти проштовхнув м'яч у сітку! 1:2 – Ліверпуль у фіналі клубного чемпіонату світу! Там мерсисайдці зіграють з Фламенго.