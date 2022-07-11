Захисник збірної Уельсу Неко Вільямс матиме більше шансів проявити себе на рівні АПЛ.

Ліверпуль відпустив дублера Трента Александер-Арнольда в Ноттінгем Форест. Вільямс підписав контракт на чотири сезони, повідомляє офіційний сайт "лісників".

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За неофіційною інформацією, мерсисайдці отримали за 21-річного футболіста 20 млн євро. У минулому сезоні Неко Вільямс встиг провести 8 матчів у складі Ліверпуля і взимку перебрався в Фулхем, якому допоміг піднятися в АПЛ.

До слова, Неко Вільямс – один із ключових гравців збірної Уельсу, яка не пустила збірну України на ЧС-2022. Захисник провів увесь матч проти команди Олександра Петракова у фіналі плей-офф кваліфікації (1:0).

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