Ліверпуль припинив перемовини з Борусією Д щодо трансферу Оріджі

Нападник Ліверпуля Дівок Оріджі, схоже, залишиться у Мерсисайді.

За інофрмацією Liverpool Echo, "червоні" припинили переговори з "джмелями" щодо переходу форварда Дівока Оріджі в Борусію.

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Зазначається, що Ліверпуль не хоче віддавати бельгійця в оренду, а розглядає варіант лише продажу футболіста.

Окрім цього, наставник "червоних" Юрген Клопп щасливий, що Оріджі залишиться у складі команди, як мінімум, до зимового трансферного вікна.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готовий віддати Оріджі в оренду в Борусію Д з правом викупу.

Оріджі перейшов у Ліверпуль влітку 2014 року, але певний проміжок часу провів в орендах. Останнім клубом нападника був Вольфсбург, якому він допоміг залишитись у Бундеслізі завдяки перемозі в матчі плей-офф над Хольштайном.

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