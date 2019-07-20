toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
НЬЮКАСЛ - ВЕСТ ХЕМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ліверпуль презентував третю форму – з кольорами принципового суперника

12:12 202 Читать на русском
Ліверпуль презентував третю форму – з кольорами принципового суперника
Вірджил Ван Дейк у новій формі Ліверпуля / твіттер ФК Ліверпуль

Ліверпуль презентував третій комплект форми на сезон 2019/20, виконаний у незвичних кольорах.

Ліверпуль презентував додатковий комплект форми на сезон 2019/20, передає твіттер мерсисайдців.

Челсі презентував нову гостьову форму, на якій помітили прапор Росії

Форма зроблена в чорному кольорі з блакитними вставками (аналогій з Ман Сіті не уникнути), а на футболці присутній візерунок.

Також на внутрішній стороні футболки зроблено напис на честь Боба Пейслі, тренера Ліверпуля, при якому клуб 6 разів ставав чемпіоном Англії. У 2019 відзначається 100 років з дня його народження.

Зінченко презентував неординарний третій комплект форми Манчестер Сіті

Нагадаємо, технічним спонсором переможця Ліги чемпіонів залишається компанія New Balance.

blog_ava
Ньюкасл – Вест Хем: Ярмоленко отримує сумний вердикт від Пеллегріні
12:48
1673
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Футбольна форма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
18
хв
Манчестер Юнайтед
14:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук