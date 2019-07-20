Ліверпуль презентував третю форму – з кольорами принципового суперника

Ліверпуль презентував третій комплект форми на сезон 2019/20, виконаний у незвичних кольорах.
Ліверпуль презентував додатковий комплект форми на сезон 2019/20, передає твіттер мерсисайдців.
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Форма зроблена в чорному кольорі з блакитними вставками (аналогій з Ман Сіті не уникнути), а на футболці присутній візерунок.
Також на внутрішній стороні футболки зроблено напис на честь Боба Пейслі, тренера Ліверпуля, при якому клуб 6 разів ставав чемпіоном Англії. У 2019 відзначається 100 років з дня його народження.
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Нагадаємо, технічним спонсором переможця Ліги чемпіонів залишається компанія New Balance.