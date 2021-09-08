Ліверпуль у співпраці з New Balance розробив новий комплект третьої форми команди на сезон 2021/22, повідомляє офіційний сайт "червоних".

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Третя форма мерсисайдців виконана у досить специфічному стилі – футболка зроблена у жовтому кольорі, а комірець та манжети – у клітинку з червоним та білим кольорами.

До слова, зіграти у оновленій третій формі Ліверпуль може вже 12 вересня у матчі чемпіонату Англії проти Лідса.

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