Ліверпуль презентував третій комплект форми на сезон 2021/22 – яскраві кольори та оригінальний дизайн
11:27 - Читать на русском
Ліверпуль остаточно завершив оновлення форми на сезон 2021/22.
Ліверпуль у співпраці з New Balance розробив новий комплект третьої форми команди на сезон 2021/22, повідомляє офіційний сайт "червоних".
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Третя форма мерсисайдців виконана у досить специфічному стилі – футболка зроблена у жовтому кольорі, а комірець та манжети – у клітинку з червоним та білим кольорами.
До слова, зіграти у оновленій третій формі Ліверпуль може вже 12 вересня у матчі чемпіонату Англії проти Лідса.
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