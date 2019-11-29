Ліверпуль презентував план реконструкції Енфілда – з'явились перші фото проекту

Мерсисайдці мають намір збільшити місткість легендарної арени.

Одна з трибуна домашнього стадіону Ліверпуля зазнає значних змін, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зараз вона вміщує близько 9 тисяч вболівальників, після реконструкції з'явиться додатковий ярус ще на 7 тисяч місць. Загалом арена зможе прийняти одночасно 61 тисячу фанатів.

Нагадаємо, легендарний стадіон Ліверпуля було побудовано у далекому 1884-му, де спочатку проводив свої домашні поєдинки нинішній принциповий суперник мерсисайдців – Евертон.

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