Ліверпуль презентував новий комплект стильної чорної форми
13:14 - Читать на русском
Фанати Ліверпуля мають можливість оновити свій гардероб новинкою від улюбленого клубу.
Мерсисайдці разом із компанією Nike розробили третій комплект форми на сезон-2020/21, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Нове екіпірування виконане у чорному кольорі та прикрашене шаховим візерунком.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону АПЛ Ліверпуль вперше за 30 років завоював золоті медалі турніру. Новий розіграш чемпіонату Англії стартує вже 12 вересня, свій шлях команда Клоппа розпочне матчем проти Лідса.
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