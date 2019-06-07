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Ліверпуль представив виїзну форму на новий сезон – строга класика від тріумфаторів Ліги чемпіонів

12:10 525 Читать на русском
Ліверпуль представив виїзну форму на новий сезон – строга класика від тріумфаторів Ліги чемпіонів
Кейта, Мане та Салах / ФК Ліверпуль

Англійський Ліверпуль продемонстрував виїзний комплект форми для сезону 2019/20.

"Червоні" презентували нове екіпірування в офіційному твіттері.

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У новому сезоні підопічні Юргена Клоппа гратимуть виїзні поєдинки в білій формі з синіми клубним гербом і спонсорськими написами, край рукавів матиме червону барву. Натомість шорти гравців Ліверпуля будуть темно-синіми, а гетри – білими з синьо-червоними вставками.

Авторами нового комплекту форми американці з New Ballance. До слова, в сезоні, що минув, виїзний комплект мерсисайдців був сірим.

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Футбольна форма Ліверпуль Ліверпуль Англія
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