Озан Кабак нещодавно став гравцем Ліверпуля, а тому мерсисайдці оформили презентацію новоспеченого захисника. 20-річний турок виступатиме під 19 номером, повідомляє Twitter клубу. Кабак вже навіть встиг дати тепле інтерв'ю прес-службі.

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"Ліверпуль був командою мого дитинства, так що я завжди хотів тут опинитися, грати на цьому приголомшливому стадіоні перед неймовірними уболівальниками. Це була мрія, і вона збулася. Що стосується моїх амбіцій, Ліверпуль – чудова команда з прекрасними футболістами.

Неважливо, скільки гравців травмовано і хто грає в захисті, якщо вони добре виконують свою роботу. Я дивився останні матчі, і оборона грала здорово. Тренер вирішить, коли я буду виходити на поле, а коли сидіти на лавці запасних. Але я буду викладатися на сто відсотків і буду готовий, коли шанс прийде", – сказав Озан.

Зауважимо, у команді Клоппа Кабак виступатиме на правах оренди, угода про співпрацю між гравцем та клубом розрахована до завершення сезону 2020/21.

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