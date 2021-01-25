Перспективний нападник Дербі Каунті Кайд Гордон потрапив на радари чергового британського гранда. Раніше на 16-річного гравця претендували Манчестер Юнайтед і Тоттенхем, а тепер до боротьби за нього приєднався ще й Ліверпуль, повідомляє The Telegraph.

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За інформацією джерела, саме мерсисайдці є фаворитом у перегонах за право підписання Гордона. Команда Вейна Руні не дуже хоче прощатися зі своєю молодою зіркою, але якщо відхід Кайда виявиться неминучим, то "барани" мають намір виручити за нього понад 1 млн євро.

У поточному сезоні Гордон зіграв 5 матчів в АПЛ-U18 і забив 3 голи. Також у його активі один вихід за основну команду Дербі Каунті в Чемпіоншипі. Однак тоді Кайд провів на полі лише кілька хвилин, з'явившись на заміну наприкінці зустрічі з Бірмінгемом.

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