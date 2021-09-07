Вінгер мадридського Реала Марко Асенсіо може спробувати свої сили на Туманному Альбіоні вже взимку.

Ліверпуль зацікавлений у підписанні 25-річного іспанця і готує для цього 35 мільйонів євро, стверджує Todofichajes.

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Спершу про перехід Асенсіо роздумував Арсенал, але зараз Ліверпуль випереджає "канонірів" у боротьбі за футболіста. Трансфер вінгера мадридців вже одобрив Юрген Клопп, а сам Марко вбачає у цьому можливість реанімувати кар'єру. Реал знає про зацікавленість мерсисайдців і вже навіть провів кілька розмов з ними.

Зауважимо, Марко Асенсіо виступає за Реал з 2015-го. Карло Анчелотті не надто розраховує на гравця, що підтверджує мала кількість ігрового часу (57 хвилин у 3 матчах) у нинішньому сезоні.

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