Шеффілд Юнайтед підсилив захисну ланку гравцем Ліверпуля Беном Девісом, повідомляє офіційний сайт мерсисайдського клубу.

Ліверпуль відпустив молодого хавбека у Чемпіоншип

26-річний гравець приєднався до представника Чемпіоншипа на правах оренди, термін дії угоди – один рік. Нагадаємо, мерсисайдці взимку придбали Девіса у Престона за 2 млн євро. Бен так і не зміг зіграти в жодному офіційному поєдинку за команду Клоппа (лише вихід на заміну у спарингу проти Осасуни).

Шеффілд Юнайтед за підсумками минулого сезону АПЛ фінішував останнім та вилетів в Чемпіоншип.

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