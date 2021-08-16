Ліверпуль позбувся Девіса – зимовий новачок не зіграв жодного матчу
Оборонець Ліверпуля Бен Девіс покинув табір мерсисайдців.
Шеффілд Юнайтед підсилив захисну ланку гравцем Ліверпуля Беном Девісом, повідомляє офіційний сайт мерсисайдського клубу.
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26-річний гравець приєднався до представника Чемпіоншипа на правах оренди, термін дії угоди – один рік. Нагадаємо, мерсисайдці взимку придбали Девіса у Престона за 2 млн євро. Бен так і не зміг зіграти в жодному офіційному поєдинку за команду Клоппа (лише вихід на заміну у спарингу проти Осасуни).
Шеффілд Юнайтед за підсумками минулого сезону АПЛ фінішував останнім та вилетів в Чемпіоншип.
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