Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза не полетів з основною командою в турне по Азії.

Ліверпуль оголосив заявку команди на передсезонний тур. Місця в списку гравців неочікувано не знайшлося Федеріко К'єзі.

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Спочатку наближені до клубу журналісти висунули версію, що гравець отримав травму у товариській грі проти Сток Сіті (5:0), у якій італієць також відзначився голом. Але згодом інсайдер Фабріціо Романо заявив, що причина відсутності К'єзи в заявці на передсезонний тур – ймовірний трансфер.

Раніше італійця активно пов'язували з командами Серії А, зокрема Інтером, Наполі та Міланом. Але про конкретні перемовини щодо переходу К'єзи поки не повідомлялося.

Додамо, що інший вінгер Ліверпуля, Луїс Діас, присутній у заявці команди Арне Слота на турне, хоча зараз йдуть активні перемовини про його трансфер в Баварію.

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