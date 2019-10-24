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Ліверпуль повторив досягнення Манчестер Юнайтед, Арсенала та Челсі в Лізі чемпіонів

14:21 307 Читать на русском
Ліверпуль повторив досягнення Манчестер Юнайтед, Арсенала та Челсі в Лізі чемпіонів
Радість мерсисайдців / ФК Ліверпуль

Результативна перемога над бельгійським Генком (4:1) у 3-му турі групового етапу ЛЧ стала особливою для англійського Ліверпуля. Команда Юргена Клоппа подолала рубіж 200-та забитих м'ячів.

"Червоні" стали 4-м англійським клубом, який досягнув цієї позначки. Про це повідомляє Opta Sports.

Справжнє повернення Окслейда-Чемберлена у відеоогляді матчу Генк – Ліверпуль

Ліверпуль розгромив Генк у гостях. М'ячами в складі мерсисайдців відзначилися Алекс Окслейд-Чемберлен (двічі), Садьйо Мане та Мохамед Салах. Саме другий гол Окса став ювілейним, 200-м для команди в Лізі чемпіонів.

До слова, першим цей рубіж здолав Манчестер Юнайтед. Пізніше до нього приєдналися лондонські клуби – Арсенал і Челсі.

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