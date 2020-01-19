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Ліверпуль повторив досягнення Арсенала сезону 2001/02 за забитими м'ячами

19 січня 21:32 677 Читать на русском
Ліверпуль повторив досягнення Арсенала сезону 2001/02 за забитими м'ячами
Вірджил ван Дейк та Роберто Фірміно / Фото Enfield Watch

Ліверпуль набрав хід у чемпіонаті Англії і не планує збавляти обертів.

15’ Вірджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вірджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

Ліверпуль зумів здолати Манчестер Юнайтед (2:0) в рамках 23-го туру АПЛ.

Асист Аліссона та черговий крок мерсисайдців до чемпіонства у відеоогляді Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Таким чином мерсисайдці відзначаються голами в кожному матчі нинішнього розіграшу чемпіонату Англії. Востаннє таке досягнення підкорювалось Арсеналу (22 матчі) у сезоні 2001/02, повідомляє Opta.

Нагадаємо, команда Клоппа має ще гру в запасі через участь у клубному чемпіонаті світу.

Після 23-х турів АПЛ Ліверпуль лідирує, маючи 64 очки. Найближчий переслідувач мерсисайдців Манчестер Сіті – 48 очок.

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