Ліверпуль офіційно підтвердив нову дату старту передсезонної підготовки – гравці зберуться на базі AXA Training Centre у вівторок, 8 липня.

Світ попрощався з Діогу Жотою і його братом – церемонія поховання відбулась в Португалії

Клуб був змушений перенести початок зборів через трагічну смерть Діогу Жоти та його брата Андре Сілви.

Як повідомляє Liverpool Echo, більшість гравців першої команди Арне Слота взяли участь у похороні, який відбувся у португальському Гондомарі в суботу, 5 липня. Брати загинули в автокатастрофі, коли їхній автомобіль зірвався з дороги після розриву шини. Вони прямували з Іспанії до порту, аби встигнути на пором до Англії.

Початково перша група футболістів мала зібратись ще в п’ятницю, 4 липня, а решта – у понеділок, 7-го. Проте через трагедію команді надали додатковий відпочинок.

Тепер команда розпочне тренування 8 липня. Поки що незрозуміло, чи Ліверпуль зіграє свій перший товариський матч проти Престона, запланований на неділю, 13 липня. Рішення щодо поєдинку ухвалять після консультацій з усіма гравцями та тренерським штабом, які ще переживають втрату близького друга та колеги.

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