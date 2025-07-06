Ліверпуль повертається до тренувань після похорону Жоти
Ліверпуль оголосив оновлену дату початку передсезонних зборів.
Ліверпуль офіційно підтвердив нову дату старту передсезонної підготовки – гравці зберуться на базі AXA Training Centre у вівторок, 8 липня.
Світ попрощався з Діогу Жотою і його братом – церемонія поховання відбулась в Португалії
Клуб був змушений перенести початок зборів через трагічну смерть Діогу Жоти та його брата Андре Сілви.
Як повідомляє Liverpool Echo, більшість гравців першої команди Арне Слота взяли участь у похороні, який відбувся у португальському Гондомарі в суботу, 5 липня. Брати загинули в автокатастрофі, коли їхній автомобіль зірвався з дороги після розриву шини. Вони прямували з Іспанії до порту, аби встигнути на пором до Англії.
Початково перша група футболістів мала зібратись ще в п’ятницю, 4 липня, а решта – у понеділок, 7-го. Проте через трагедію команді надали додатковий відпочинок.
Тепер команда розпочне тренування 8 липня. Поки що незрозуміло, чи Ліверпуль зіграє свій перший товариський матч проти Престона, запланований на неділю, 13 липня. Рішення щодо поєдинку ухвалять після консультацій з усіма гравцями та тренерським штабом, які ще переживають втрату близького друга та колеги.
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