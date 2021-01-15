Оборонець Ліверпуля Жоель Матіп повернувся до тренувань із загальною групою футболістів чинного чемпіона Англії, повідомив представник клубу Джеймс Керолл у Twitter.

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29-річний камерунець пропустив кілька тижнів через пошкодження привідного м'язу. Чи зможе Жоель допомогти Юргену Клоппу вирішити проблему з центральними захисниками у найближчій зустрічі з МЮ (17 січня) – поки залишається під питанням.

У нинішньому сезоні АПЛ Матіп провів 8 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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