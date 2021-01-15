Ліверпуль повернув захисника із лазарету перед матчем проти Манчестер Юнайтед
Головний тренер мерсисайдців отримав хороші новини від медперсоналу Ліверпуля.
Оборонець Ліверпуля Жоель Матіп повернувся до тренувань із загальною групою футболістів чинного чемпіона Англії, повідомив представник клубу Джеймс Керолл у Twitter.
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29-річний камерунець пропустив кілька тижнів через пошкодження привідного м'язу. Чи зможе Жоель допомогти Юргену Клоппу вирішити проблему з центральними захисниками у найближчій зустрічі з МЮ (17 січня) – поки залишається під питанням.
У нинішньому сезоні АПЛ Матіп провів 8 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.
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