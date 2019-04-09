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Ліверпуль – Порту – відео голів

22:27 44 Читать на русском
Ліверпуль – Порту – відео голів
Ліверпуль / ФК Ліверпуль

Ліверпуль перемагає Порту у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

5’ Набі Кейта
26’ Роберто Фірміно
 
5’ Набі Кейта
26’ Роберто Фірміно

На 5-й хвилині Набі Кейта відкрив рахунок у матчі проти Порту.

Відео гола Кейта

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Ліга чемпіонів Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль Порту Порту Ліверпуль - Порту
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