Ліверпуль не оцінив "заряд мотивації" від власних фанатів перед матчем 1/4 фіналу ЛЧ проти Реала.

"Ми безумовно засуджуємо дії, які призвели до пошкодження автобуса Реала перед прибуттям на Енфілд. Це абсолютно неприйнятна і ганебна поведінка окремих людей.

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Ми щиро просимо вибачення наших гостей за завдані збитки. Ми будемо працювати з поліцією Мерсисайду, щоб детальніше вивчити інцидент і знайти винних", – йдеться у заяві Ліверпуля.

Вболівальники мерсисайдців не вперше влаштовують провокацію. У квітні 2018 року був здійснений напад на автобус Манчестер Сіті перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів.

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