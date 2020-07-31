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Ліверпуль попрощався з генеральним директором клубу

16:09 - Читать на русском
Ліверпуль попрощався з генеральним директором клубу
Пітер Мур / Фото ФК Ліверпуль

На керівній посаді мерсисайдського клубу відбулись зміни.

Пітер Мур покинув посаду генерального директора Ліверпуля, пропрацювавши у клубі три роки, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

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Його замінить нинішній комерційний директор клубу Біллі Хоган. Нагадаємо, раніше Мур працював на керівних посадах у Sega, Reebok, Microsoft и EA.

"Для мене було честю служити цьому клубу і його вболівальникам протягом останніх трьох сезонів. Ліверпуль перебуває у чудових кондиціях як на полі, так і за його межами, і я дуже вдячний людям, з якими я працював разом, щоб це трапилось", – прокоментував свою відставку Мур.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Пітер Мур
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