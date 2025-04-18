Топ-клуби Англії активно цікавляться Ніколою Ровеллою, повідомляє CalcioMercato з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Центральний півзахисник Лаціо став ціллю Ліверпуля, Манчестер Сіті та Арсенала в літнє трансферне вікно. При цьому італієць належить Ювентусу і може повернутися в розташування "Старої Синьйори" замість трансферу в АПЛ.

Лаціо також бажає викупити 23-річного гравця, але через проблеми з фінансами команда зможе собі дозволити Ровеллу, якщо потрапить в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Додамо, що в поточному сезоні Ніколо Ровелла зіграв 37 матчів за Лаціо. Римський клуб після 32-х турів займає 6 місце в турнірній таблиці Серії А.

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