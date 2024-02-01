У середу, 31 січня, Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про початок зйомок документального фільму про останні місяці перебування Юргена Клоппа на посаді головного тренера "червоних". Він вийде в ефір після сезону 2023/24 і складатиметься з декількох серій.

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В останні місяці камери будуть уважно стежити за Клоппом і його підопічними, що дасть глядачам унікальну можливість поглянути на те, що відбувається всередині роздягальні Ліверпуля.

Раніше Юрген заявляв в інтерв'ю, що подав би у відставку, якби в роздягальні мерсисайдців з'явилися камери. Однак тепер тренер дав свою згоду. "Оскільки це мій останній сезон, я відчував, що ми повинні запропонувати глядачам рідкісну можливість поглянути зсередини на те, що робить цей клуб таким особливим: на людей, від наших уболівальників до наших гравців, і на тих, хто так старанно працює за лаштунками", – заявив Клопп.

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