Арне Слот планує велику революцію в складі Ліверпуля в літнє міжсезоння, повідомляє Джеймс Пірс з The Athletic.

Ліверпуль хоче продовжити ще одного лідера на тлі інтересу Барселони та клубів з Саудівської Аравії

Свій перший сезон нідерландський фахівець провів з тим же складом, який передав йому в спадок Юрген Клопп. До команди мерсисайдців за керівництва Слота приєднався лише Федеріко К'єза, проте він так і не зумів заграти в команді. Тому Ліверпуль очікує пропозицій за італійця. Покинути команду можуть також Луїс Діас та Діогу Жота, але тільки якщо клуб отримає хороші пропозиції. А ось Дарвін Нуньєс точно не має перспектив на Енфілді – він перейде в Атлетіко, Мілан або в один із клубів з Близького Сходу.

Щодо трансферів на вхід, то головними цілями Ліверпуля є одноклубники Іллі Забарного Мілош Керкез та Дін Хьойсен з Борнмута, а також зірковий форвард Ньюкасла Александр Ісак. За шведа у "червоних" вимагають рекордну суму – близько 150 мільйонів фунтів. Тому цей трансфер буде важко оформити, але шанси на перехід зростуть, якщо "сороки" не потраплять в ЛЧ на наступний сезон.

Також на Енфілд влітку прибуде Гіоргі Мамардашвілі з Валенсії, трансфер якого оформили ще минулого року. Він стане спадкоємцем Аліссона, у якого залишився останній рік по контракту. 32-річний бразильський голкіпер має шанс перейти влітку в один з клубів з Саудівської Аравії, але ймовірнішим виглядає відхід його дублера Келлехера, який буде шукати стабільну ігрову практику в іншому клубі АПЛ.

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