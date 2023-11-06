Трент Александер-Арнольд продовжить і далі грати за Ліверпуль.

Керівництво Ліверпуля розглядає можливість продовження співпраці з англійським захисником Трент Александер-Арнольдом. Про це пише інсайдер Ніколо Скіра.

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За інформацією джерела, сторони близькі до підписання нового контракту. Однак, ніяких фінансових аспектів і терміну нової угоди не розкривається.

Зазначимо, нинішній контракт англійця діє до 30 червня 2025 року. Александер-Арнольд виступає за Ліверпуль з 2016 року. Цього сезону зіграв 11 матчів у всіх турнірах.

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