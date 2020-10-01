Ліверпуль в найближчі дні може оформити кілька трансферів на вихід.

Близькі до відходу з клубу хавбеки Харрі Вілсон та Марко Груїч, а також форвард Раян Брюстер, повідомляє Goal.

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Юрген Клопп не може гарантувати молодим виконавцям ігрову практику, тому їм порадили шукати менш статусні команди. На Брюстера претендує Шеффілд Юнайтед, а Бернлі нібито готовий заплатити за Вілсона 12 млн фунтів. Груїч після оренди в Герті може залишитися в Бундеслізі – його трансфер на повноцінній основі розглядає Борусія М.

В сумі Ліверпуль розраховує отримати за тріо 50 млн фунтів, які покриють значну частину витрат "червоних" у міжсезоння.

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