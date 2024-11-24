Минулого літа 25-річний іспанець міг опинитися в Ліверпулі, який був готовий виплатити 60 млн євро клаусули. Однак тоді Субіменді вирішив відмовитися від переходу й залишився у рідному клубі.

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Керівництво мерсисайдців не відмовилося від ідеї підсилити центр півзахисту. Взимку Ліверпуль знову спробує підписати Субіменді, стверджує TEAMtalk. Також, за інформацією джерела, за право підписати іспанця побореться лондонський Арсенал.

До слова, у нинішньому сезоні чемпіон Європи встиг зіграти за Реал Сосьєдад 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

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