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Ліверпуль підшукав несподівану заміну Лаллані

13:23 384 Читать на русском
Ліверпуль підшукав несподівану заміну Лаллані
Адам Лаллана (ліворуч) / Reuters

Тренерський штаб англійського Ліверпуля готовий до прощання з півзахисником Адамом Лалланою.

"Червоні" вже мають заміну 31-річному хавбеку, повідомляє Football Insider.

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У першій команді мерсисайдців місце Лаллани займе Кертіс Джонс. 20-річний талант дебютував за Ліверпуль ще в сезоні 2018/19. Нині він переважно виступає за дубль "червоних", але на Енфілді на нього всерйоз розраховують. Контракт Джонса з Ліверпулем чинний до літа 2024-го. Натомість Лаллана може стати вільним агентом вже в липні, якщо мерсисайдці не активують опцію продовження угоди ще на рік.

У нинішньому сезоні Кертіс Джонс провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Адам Лаллана Адам Лаллана Кертіс Джонс Кертіс Джонс
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