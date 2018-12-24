toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН

Ліверпуль підпише рекордний для АПЛ спонсорський контракт з Adidas

21:15 518 Читать на русском
Ліверпуль підпише рекордний для АПЛ спонсорський контракт з Adidas
ФК Ліверпуль

Компанія Adidas стане новим технічним спонсором Ліверпуля.

Ліверпуль веде переговори з компанією Adidas про рекордний спонсорський контракт, повідомляє Daily Mail.

Клопп розповів про єдине селфі в телефоні – це не Салах чи Роналду

Зараз технічним спонсором мерсисайдців є компанія New Balance, яка щорічно перераховує клубу по 45 млн фунтів. Однак вже до сезону 2020/21 Ліверпуль планує розпочати співпрацю з Adidas.

Компанія обіцяє "червоним" найщедріший спонсорський контракт в АПЛ, тобто більше 75 млн фунтів, які Adidas платить Манчестер Юнайтед. Чинна угода Ліверпуля і New Balance розрахована до закінчення сезону 2019/20.

Циганков зацікавив фіналіста Ліги чемпіонів та ще два гранди – Marca порівнює "динамівця" з Шевченком і Бекхемо

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
18
год
:
1
хв
Болонья
16:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук