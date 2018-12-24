Ліверпуль підпише рекордний для АПЛ спонсорський контракт з Adidas

Компанія Adidas стане новим технічним спонсором Ліверпуля.

Ліверпуль веде переговори з компанією Adidas про рекордний спонсорський контракт, повідомляє Daily Mail.

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Зараз технічним спонсором мерсисайдців є компанія New Balance, яка щорічно перераховує клубу по 45 млн фунтів. Однак вже до сезону 2020/21 Ліверпуль планує розпочати співпрацю з Adidas.

Компанія обіцяє "червоним" найщедріший спонсорський контракт в АПЛ, тобто більше 75 млн фунтів, які Adidas платить Манчестер Юнайтед. Чинна угода Ліверпуля і New Balance розрахована до закінчення сезону 2019/20.

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