Ліверпуль та Порту завершили трансфер Луїса Діаса, повідомляє офіційний сайт мерсисайдського клубу.

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За інформацією ЗМІ, контракт колумбійця з "червоними" розрахований до літа 2027-го. Порту отримає за 25-річного футболіста 40 млн євро, та зможе розраховувати ще на 20 млн у вигляді бонусів.

У 2019-му "дракони" забрали Луїса з батьківщини за близько 7 млн євро. У Порту Діас встиг стати легендою клубу, провівши 125 матчів, в яких відзначився 41-м голом та 19-ма асистами.

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