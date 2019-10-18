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Ліверпуль підписав новий контракт з Матіпом

19:36 189 Читать на русском
Ліверпуль підписав новий контракт з Матіпом
Жоель Матіп / фото: Ліверпуль

Захисник Ліверпуля Жоель Матіп вирішив продовжити свої виступи на Енфілді.

Матіп поставив підпис під новою довготривалою угою, деталі якої не розголошуються, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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"Ззовні ти розумієш, що Ліверпуль – топ-клуб. Але всередині ти дійсно розумієш, наскільки цей клуб топовий. У всіх країнах є його вболівальники. Це дійсно класний клуб, за який хотів би грати кожен футболіст", – сказав Матіп.

Нагадаємо, що Жоель захищає кольори Ліверпуля з 2016 року. В його активі 107 ігор і 5 голів у всіх турнірах, в сезоні-2018/19 він допоміг команді виграти Лігу чемпіонів.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Жоель Матіп Жоель Матіп
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