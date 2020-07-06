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Ліверпуль підписав контракт з наймолодшим дебютантом в історії АПЛ

6 липня 19:02 - Читать на русском
Ліверпуль підписав контракт з наймолодшим дебютантом в історії АПЛ
Харві Елліот / фото: Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Харві Елліот підписав перший професіональний контракт у своїй кар'єрі.

У квітні Елліоту виповнилося 17 років, тому він зміг нарешті укласти офіційну трудову угоду з мерсисайдським клубом. Термін і умови контракту хавбека з Ліверпулем не розголошуються.

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Нагадаємо, Елліотт перебрався у Ліверпуль з лондонського Фулхема влітку 2019 року. У сезоні-2018/19 Харві провів 3 матчі за дорослу команду "дачників" і встановив відразу два історичних рекорди, ставши наймолодшим футболістом в історії АПЛ і Кубка англійської ліги.

У нинішньому сезоні, Елліотт встиг провести за головну команду Ліверпуля 8 матчів, результативними діями він поки не відрізнявся.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Харві Харві Елліот
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