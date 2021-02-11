Домінік Корнесс підписав свій перший професіонаольний контракт у кар'єрі, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

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17-річний хавбек звернув на себе увагу завдяки чудовій грі за Ліверпуль U-18, де зараз Домінік є незамінним гравцем основи. Молодий талант виступає зазвичай на позиції центрального півзахисника, але також може зіграти і на флангах.

У нинішньому сезоні Корнесс провів 18 матчів, в яких зумів відзначитись двома голами та 7-ма асистами.

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