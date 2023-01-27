Цього сезону 18-річний іспанець сербського походження, який вже 2 роки перебуває у структурі Ліверпуля, почав пробиватись у першу команду.

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Помітивши прогрес, "червоні" вирішили запропонувати йому новий контракт. Байчетіч прийняв пропозицію і сторони поставили підписи під довготривалою угодою, терміни якої невідомі. Про це інформує прес-служба клубу.

До слова, у поточній кампанії Стефан вже встиг взяти участь у 10 матчах команди Юргена Клоппа, зокрема провів 82 хвилини у матчі проти Челсі (0:0) та Михайла Мудрика.

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