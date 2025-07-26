Ліверпуль гратиме весь сезон з логотипом Forever 20 на згадку про Діогу Жоту.

Форвард Ліверпуля і його брат Андре Тейшейра, який виступав за Пенафіел з другої ліги Португалії, потрапили в смертельну ДТП в Іспанії 3 липня.

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Речі, які вболівальники залишали в пам'ять про португальця за межами Енфілда, приберуть протягом тижня, розділять і будуть надійно зберігати. Квіти збираються переробити в компост і будуть використовувати на клубних об'єктах, а решта предметів будуть перероблені компанією і використані для створення постійної меморіальної скульптури, яка стане майбутнім центром пам'яті на Енфілді. Про це інформує офіційний сайт клубу.

Також на стадіоні створили тимчасову зону, де люди можуть вшанувати пам'ять Жоти.

На формі Ліверпуля весь сезон буде красуватися спеціальний логотип Forever 20 ("20 – назавжди") в пам'ять про форварда. Крім того, фонд мерсисайдців запустить програму масового футболу на честь Жоти.

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