Мерсисайдці звернули увагу на півзахисника Атлетіко Сауля Ньїгеса, повідомляє AS.

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Ліверпуль готує пропозицію у розмірі 40 млн євро. Щоправда, Атлетіко сподівається виручити за лідера значно більшу суму. Клаусула Сауля складає астрономічні 150 млн євро. На 26-річного хавбека полюють ще два гранди АПЛ – Челсі та Манчестер Юнайтед.

Додамо, що в минулому сезоні Сауль разом з Атлетіко став чемпіоном Іспанії. Півзахисник провів 33 матчі, відзначився 2 голами та одним асистом.

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