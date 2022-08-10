Ліверпуль не зміг уникнути масової епідемії травм на початку нової кампанії.

Півзахисник Тьяго Алькантара став черговим поповненням у лазареті "червоних", інформує ESPN.

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Через травми перший тур АПЛ проти Фулхема (2:2) пропускали відразу 7 гравців Ліверпуля – Келлехер, Жота, Джонс, Кейта, Конате, Окслейд-Чемберлен і Цімікас. Тьяго вийшов на поле, але зазнав пошкодження підколінного сухожилля. Іспанцю знадобиться близько 6 тижнів на відновлення.

Додамо, що в наступному турі АПЛ (15 серпня) Ліверпуль гратиме з Крістал Пелас, а тижнем пізніше суперматч проти Манчестер Юнайтед (22 серпня).

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