Ліверпуль переніс дату реконструкції Енфілда через коронавірус

Глобальна пандемія втрутилася у плани керівництва мерсисайдського клубу.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив, що заморозив проект з розбудови домашнього стадіону мінімум на 12 місяців через кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

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Нагадаємо, "червоні" планували завдяки розширенню однієї з трибун збільшити місткість арени до 61 тисячі осіб. Раніше повідомлялося, що вартість робіт складе близько 60 млн фунтів. Очікувалося, що реконструкція буде завершена влітку 2022 року, однак тепер очікується, що реалізація проекту завершиться не раніше літа 2023 року.

До слова, спалах COVID-19 був зафіксований у Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, в світі зафіксовано понад 3 млн випадків зараження цією хворобою. Від коронавірусу померло понад 208 тисяч осіб, а вилікувалися більше 888 тисяч.

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