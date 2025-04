Чемпіонат Англії 2024/25, 32-й тур

Ліверпуль – Вест Хем – 2:1

Голи: Діас, 18, Ван Дейк, 89 – Робертсон, 86 (автогол)

Челсі – Іпсвіч – 2:2

Голи: Туанзебе, 46 (автогол), Санчо, 79 – Енсісо, 19, Джонсон, 31

Вулверхемптон – Тоттенхем – 4:2

Голи: Аїт-Нурі, 2, Спенс, 38 (автогол), Ларсен, 64, Кунья, 86 – Тель, 59, Рішарлісон, 85

Реал готує грандіозне пограбування Ліверпуля – мадридці спробують поцупити двох зірок і чекають Трента

Ліверпуль у рідних стінах ледь втратив очки з Вест Хемом, хоча і перемагав з 18-ї по 85-ту хвилини завдяки голу Діаса. При цьому асист провів Салах, у якого тепер 45 результативних дій (28 голів, 17 передач). Це – рекорд АПЛ в епоху 38 турів. Тотальний рекорд Мохамед може побити вже у наступному матчі.

Mohamed Salah's assist for Luis Diaz means he's recorded the most goal contributions in a 38-match Premier League season



Will he break Alan Shearer and Andrew Cole's joint-high of 47?#LIVWHU pic.twitter.com/UZ7746NTCh