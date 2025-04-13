У рамках недільної програми 32-го туру АПЛ 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 32-й тур

Ліверпуль – Вест Хем – 2:1

Голи: Діас, 18, Ван Дейк, 89 – Робертсон, 86 (автогол)

Челсі – Іпсвіч – 2:2

Голи: Туанзебе, 46 (автогол), Санчо, 79 – Енсісо, 19, Джонсон, 31

Вулверхемптон – Тоттенхем – 4:2

Голи: Аїт-Нурі, 2, Спенс, 38 (автогол), Ларсен, 64, Кунья, 86 – Тель, 59, Рішарлісон, 85

Реал готує грандіозне пограбування Ліверпуля – мадридці спробують поцупити двох зірок і чекають Трента

Ліверпуль у рідних стінах ледь втратив очки з Вест Хемом, хоча і перемагав з 18-ї по 85-ту хвилини завдяки голу Діаса. При цьому асист провів Салах, у якого тепер 45 результативних дій (28 голів, 17 передач). Це – рекорд АПЛ в епоху 38 турів. Тотальний рекорд Мохамед може побити вже у наступному матчі.

Mohamed Salah's assist for Luis Diaz means he's recorded the most goal contributions in a 38-match Premier League season



Will he break Alan Shearer and Andrew Cole's joint-high of 47?#LIVWHU pic.twitter.com/UZ7746NTCh — Premier League (@premierleague) April 13, 2025

Крім того, Салах може побити рекорд асистів за сезон. Йому бракує всього трьох гольових передач.

Перший тайм був рівним, а на початку другого Цімікас зі стандарту поцілив у поперечку. Майже до кінця основного часу цей удар був єдиним для Ліверпуля по перерві. "Молотобійці" перехопили ініціативу, створивши низку небезпечних епізодів. Зрештою, вони зрівняли рахунок на 86-й хвилині внаслідок прострілу Ван-Біссаки, який Робертсон зрізав у власні ворота.

Провину за цей автогол мав розділити й Ван Дейк, однак Вірджіл на 89-й хвилині виправився, замкнувши подачу з кутового – 2:1! Його влучний удар головою приніс Ліверпулю перемогу, хоча у компенсований час Фюлькруг міг принести Вест Хему нічию. Його замикання кросу летіло в дальню дев'ятку, однак мерсисайдців врятувала поперечина.

У паралельній зустрічі Тоттенхем зазнав катастрофи на Молінью, пропустивши аж чотири голи від Вулверхемптона. "Шпори" пропустили вже на 85-й секунді від Аїта-Нурі – йому вдалося забити найшвидший гол "вулвз" в історії АПЛ. На 38-й хвилині Спенс ще й провів автогол, ускладнивши життя лондонців.

По перерві команди обмінялись голами Телья й Ларсона, а Рішарлісон на 85-й хвилині подарував гостям надію на камбек. Втім, вже через хвилину Кунья зруйнував їхні мрії – 4:2! Вулверхемптон здобув четверту перемогу поспіль, чого не траплялось у англійській першості з 1972 року. Тоттенхем же залишився на п'ятнадцятій (!) сходинці.

Челсі тим часом повернувся у зону ЛЧ – точніше, на п'яту позицію. От тільки навряд чи підопічні Енцо Марески були задоволені після фінального свистка. У домашці з Іпсвічем лондонці отримали 0:2 у перші півгодини. Героєм став Енсісо, який відзначився на 19-й хвилині й асистував Джонсону на 31-й.

Julio Enciso dropping the 'SIUUU' celebration at Stamford Bridge #CHEIPS pic.twitter.com/A3DbpetyZ2 — Premier League (@premierleague) April 13, 2025

Челсі зумів відігратись завдяки автоголу Туанзебе й шикарному пострілу Санчо, але на більше "синіх" не вистачило. Між тим, Астон Вілла відстає від них лишень через гірші додаткові показники, а Ньюкасл має на один заліковий бал менше.

Золоті 90-ті: жінка, якій зраджував Марадона, невідомий Лобановський, свинець у груди після Кубка світу і ще 27 фото