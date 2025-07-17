Нападник Айнтрахта Уго Екітіке може перейти в Ліверпуль.

Ліверпуль зробив офіційну пропозицію Айнтрахту щодо трансферу Уго Екітіке, якого німці викупили з ПСЖ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Клуб Бундесліги відхилив першу пропозицію Ліверпуля, очікуючи вищу суму, однак перемовини тривають. Водночас сам Екітіке вже погодив особисті умови з англійським клубом і хоче перейти на Енфілд.

Раніше повідомляли, що форвардом активно цікавиться інший англійський клуб – Ньюкасл. Своєю чергою, Ліверпуль пов’язують із нападником "сорок" Александером Ісаком. Вийшла така собі помста за небажання продавати шведа.

У складі Айнтрахта Екітіке провів 64 матчі, у яких відзначився 26 голами та 14 асистами. Transfermarkt оцінює гравця в 75 мільйонів євро.

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