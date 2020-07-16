Ліверпуль отримає кубок АПЛ після матчу з Челсі

Фани Ліверпуля чекали цього 30 років, доведеться потерпіти ще до 22 липня.
Після матчу 37-го туру АПЛ Ліверпуль – Челсі відбудеться церемонія нагородження переможця нинішнього розіграшу чемпіонату Англії, повідомляє офіційний сайт турніру.
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Дійство відбуватиметься на одній з трибун Енфілда, на якій облаштують спеціальний подіум для вручення медалей та кубка. Фанатів закликали залишатись вдома і слідкувати за церемонією онлайн.
Нагадаємо, мерсисайдці проведуть зустріч з Челсі 22 липня, початок гри о 22:15.
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