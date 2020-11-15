Ліверпуль матиме хоч якусь втіху на тлі кадрової катастрофи в обороні.

ФІФА виплатить "червоним" 2 млн фунтів за Джо Гомеса, який серйозно травмувався у розташуванні збірної Англії, інформує Daily Mail.

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Сума розрахована з можливого терміну відновлення. Гомес отримує в Ліверпулі 80 тисяч фунтів на тиждень, а його повернення не слід очікувати раніше, ніж за півроку. Програма ФІФА передбачена саме для таких ситуацій, коли гравці повертаються зі збірних у клуби травмованими. Максимальна сума компенсації – 6,75 млн фунтів.

Нагадаємо, що Гомес є далеко не єдиною втратою оборони Ліверпуля. Раніше пошкоджень зазнали ван Дейк і Александер-Арнольд.

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