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Ліверпуль отримав проблеми від власного технічного спонсора – компанія хоче судитися з клубом

11:37 651 Читать на русском
Ліверпуль отримав проблеми від власного технічного спонсора – компанія хоче судитися з клубом
Юрген Клопп / Reuters

Переможці Ліги чемпіонів хочуть змінити постачальника екіпірування, однак поточний партнер не хоче так просто відмовлятися від співпраці.

Компанія New Balance подала в суд на Ліверпуль через відмову продовжувати чинний контракт, інформує Athletic.

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Представники американського бренда впевнені, що опція продовження угоди активувалася автоматично, і Ліверпуль повинен виконувати попередню домовленість. Англійці не погоджуються з такою позицією і хочуть припинити співпрацю з NB у травні 2020 року. "Червоні" близькі до підписання контракту з Nike, який гарантуватиме їм 70 млн фунтів на рік.

New Balance готова була повторити пропозицію конкурентів, але Ліверпуль не зацікавлений у зміні своїх планів щодо спонсора. Представник "червоних" підтвердив факт судового позову від американської компанії, однак додав, що надалі клуб не буде коментувати цю ситуацію.

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